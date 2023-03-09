الانضباط تعاقب الأنيق بسبب جماهيره

2023/03/09 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حرمان جماهير نادي الطلبة من دخول الملعب لمباراة واحدة مع غرامة 3 ملايين بعد شغب الجماهير وتكسير مدرجات ملعب الشعب في مباراة زاخو.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عقدت اجتماعاً في مقرّ الاتحاد، وناقشت عدةَ تقارير لمشرفي بعض المباريات، فضلاً عن اعتراضاتٍ مقدمة من قبل بعض الأندية”.

وبين أن “اللجنة ناقشت تقريرَ مشرف مباراة ناديي الطلبة وزاخو التي جرت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ (2023/2/19) ضمن منافساتِ الدوري الممتاز، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة تبينَ للجنة قيام جماهير نادي الطلبة بخلع وتكسير مقاعد المتفرجين ورميها في الملعب، وكذلك رمي الحجارة وقناني المياه والسب والشتم على الطاقم التحكيميّ للمباراة، وعلى مقاعد احتياط الفريق الضيف (نادي زاخو الرياضي)”.

وأضاف أن “اللجنة قررت حرمان جماهير نادي الطلبة من دخول الملعبِ لمباراةٍ واحدةٍ استناداً لأحكام المادة م (5) الفقرة (2) من لائحةِ الانضباط، فضلاً عن معاقبة نادي الطلبة بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (3000000) ثلاثة ملايين دينار استناداً للمادة1/67 (حيث اعتبر النادي صاحب الأرض مسؤولاً عن تصرفاتِ الجماهير المتواجدة في الملعب … الخ)، وبدلالة الفقرات من المادة اعلاه 1/4,4 ت خ وبدلالة م 33 في لائحة الانضباط (جواز الجمع بين العقوبات) يتحمل نادي الطلبة الاضرار كافة التي سببتها الجماهير في ملعبِ الشعب الدوليّ”.

ونوه الاتحاد إلى “المادة 1/42 من نظام المسابقات للموسم (2022-2023) والتي تنص (تدفع الغرامات على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً (0-3) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة)”.

وأشار إلى إن “اللجنة ناقشت أيضاً الاعتراضَ المقدم إليها من قبل إدارة نادي النجدة ضد نادي السياحة حسب كتابهم بالعدد 246 المؤرخ 2022/12/18 بخُصوص مشاركة اللاعب (سجاد صباح مهدي) الذي يحمل الرقم (5) في كشوفات نادي السياحة وشاركَ ضدهم في مباراتهم التي جرت يوم 2022/12/17 ضمن منافساتِ دوري الدرجة الثانية كون اللاعب مسجلاً في كشوفات نادي الجيش ويحمل الرقم (5) وشاركَ في بطولةِ كأس العراق، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة تمت مفاتحة لجنة المسابقات لبيان رأيها بخصوص اللاعب أعلاه وحسب كتابنا الموجه إليهم والمؤرخ (2023/2/23)، وتم الرد من قبلهم حسب محضر الاجتماع المرقم (10) المؤرخ (2023/2/23) الفقرة رابعاً، وتم تأييد مخالفة اللاعب لكونه شاركَ مع نادي الجيش في بطولة كأس العراق بتاريخ (2022/11/1) بالرقم 5 كما مثبت في استمارة المباراة، وعاد اللاعب نفسه للمشاركة مع نادي السياحة في مبارتهم ضد نادي النجدة، ولكونه ارتكب مخالفتين لتوقيعه عقدين مع فريقين مختلفين في وقتٍ واحدٍ، والأخرى مخالفة لنص المادة العاشرة /18 التي تنص على أنه لا يجوز لأي لاعبٍ تمثيل أكثر من نادٍ واحد في فترة انتقالية واحدة أو ناديين فقط خلال موسم”.

واكمل أن “اللجنة ولكل ما تقدم قررت اعتبار نادي السياحة خاسراً (صفر-3) في مباراته مع نادي النجدة ومعاقبة اللاعب (سجاد صباح مهدي) بالحرمان من اللعب لمدة سنة وبعد انتهاء العقوبة يتم إحالة ملفه إلى لجنة شؤون اللاعبين استناداً لأحكام المادة 11 الفقرة 13 من نظام المسابقات لموسم 2023/2022”.

وزاد الاتحاد في بيانه أن “اللجنة ناقشت كذلك تقرير مشرف مباراة ناديي الشرقاط والجولان التي جرت على أديم ملعب الشرقاط بتاريخ 2023/2/20 ضمن منافساتِ دوري الدرجة الأولى، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة تبينَ للجنة وجود مخالفتين، الأولى أنه بعد حصول لاعب نادي الشرقاط (أیمن عطية) على إنذار أولي قامَ بشتم الحكم بألفاظٍ بذيئةٍ حصلَ على إثرها على إنذار ثانٍ (طرد)، والمخالفة الثانية في الدقيقة 70 وبعد حصول حارس مرمى نادي الجولان (أحمد فرحان) على إنذار ثانٍ هاجمَ الحكم بالسب والشتم ودفعه، علماً أنه رفضَ الخروج من الملعب”.

واتم بيان الاتحاد قائلاً “اللجنة ولكل ما تقدم قررت معاقبة لاعب نادي الشرقاط (ايمن عطية) بالحرمان من اللعب لثلاث مبارياتٍ استناداً للمادة 1/51، وتنفذ العقوبة الانضباطيّة بعد العقوبة الفنية ومعاقبة حارس مرمى نادي الجولان (احمد فرحان) بالحرمان من اللعب لنهاية الموسم (2023-2022) استناداً للمادة 2/51 من لائحة الانضباط”.

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