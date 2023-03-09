المخابرات تطيح بأكبر مهرب للعملة في ديالى

2023/03/09 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطاحت قوات جهاز المخابرات العراقي، اليوم الثلاثاء، بأكبر مهرب للعملة في ديالى، بحوزته 320 ألف دولار.

وقال مصدر أمني، إن “جهاز المخابرات العراقي في محافظة ديالى ألقى القبض على أحد أكبر تجار تهريب العملة في محافظة ديالى”.

وأضاف المصدر: “تم القبض عليه بسيطرة باوه محمود في قضاء خانقين، وبحوزته مايقارب ((320000)) دولار امريكي مع 10 ملايين عراقي معدة للتهريب الى اقليم كردستان”.

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