مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من خطورة انقطاع الكهرباء المتكرر في محطة زابوريجيا

2023/03/09 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافايل غروسي مجددا الخميس تحذيرا جديدا بعد ضربة روسية على محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا (جنوب) التي باتت تعمل على مولدات للحالات الطارئة.وقال غروسي أمام مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم … Readmore

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