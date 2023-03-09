ارتفاع اسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار رغم تصريحات الفدرالي برفع الفائدة

2023/03/09 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس، مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في … Readmore

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