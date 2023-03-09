تضرر مئات المشرعين والموظفين الأمريكيين من خرق

2023/03/09 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي للمشرعين، الأربعاء، في رسالة حصلت عليها شبكة CNN، إن مئات من المشرعين والموظفين في مجلس النواب الأمريكي سُرقت بياناتهم الشخصية في خرق لخدمة تأمين الرعاية الصحية في العاصمة.

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