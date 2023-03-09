مستشار رئيس الوزراء: تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص تكيف مع المنصة الإلكترونية

2023/03/09 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، بشأن تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، فيما حدد شرطاً لاقترابها من السوق الرسمي.

وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في حال بلوغ المبيعات اليومية لنافذة البنك المركزي العراقي مايقارب 200 مليون دولار في كل يوم عمل وبشكل مستمر، فبالتأكيد أن السوق الموازي سيتقلص وتقترب أسعار الصرف فيه من السوق الرسمي المركزي الثابت".

وأضاف، أن " هذا يتطلب أن يكون مستوى المبيعات بالمعدل المذكور، وأن يأخذ مدى من الأيام والثبات وبشكل مستمر كي يظهر".

وأشار إلى، أن "تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي قد تكيف حقاً لمناخ منصة الامتثال وضوابطها في موضوع شفافية المعلومات التجارية ولاسيما معرفة المستفيد الأخير من التحويل الخارجي".

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