2023/03/09 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، إضافة 35 مقمق لحجم الإنتاج المستثمر من الغاز خلال شهر آذار الحالي.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية تنفيذاً لخطط الوزارة بهذا الشأن، من أجل تنفيذ متطلبات إضافة كميات جديدة للانتاج الوطني، وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي".

وقال اسماعيل خلال زيارته لميناء التصدير أم قصر بمحافظة البصرة، إن "الوزارة تعمل على التقليل من حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية عبر مشاريع واعدة"، مبيناً، أن "المرحلة القليلة المقبلة ستشهد إضافة كميات جديدة من الغاز المستثمر، ومنها إضافة كمية (35) مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم، من الغاز الخام، منها 30 مقمق من الغاز الجاف و150 طناً من الغاز السائل، و(600) برميل من المكثفات بعد أن تم نصب وتشغيل كابسات عدد 2 في حقل الزبير (مشرف)".

وأشار، إلى "حرص الوزارة على تطوير وتأهيل أرصفة التحميل في ميناء أم قصر وزيادة الطاقة التصديرية".

من جانبه أكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، أن "معدل تصدير الغاز السائل الفائض عن حاجة العراق هو بمعدل 5 ملايين طن لكل شحنة، وبواقع ثلاث شحنات شهرياً"، منوها بأن "الغاز السائل هو غير "الغاز الجاف" الذي يستخدم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

وكان وكيل الوزارة لشؤون الغاز قد عقد اجتماعاً خلال جولة تفقدية يقوم بها للمنشآت النفطية والغازية في جنوب العراق، مع المسؤولين في شركتي غاز الجنوب وغاز البصرة، واطلع على خطط وبرامج تطوير واستثمار الغاز من المحافظات الجنوبية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: اضافة 35 مقمق لحجم الانتاج المستثمر من الغاز خلال اذار الجاري) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: اضافة 35 مقمق لحجم الانتاج المستثمر من الغاز خلال اذار الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).