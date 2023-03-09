وزير الخارجية السعودي من موسكو: التنسيق وثيق مع روسيا بشأن أسواق الطاقة

2023/03/09 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن المملكة تنسق عن كثب مع روسيا بشأن أسواق الطاقة وأنها ملتزمة باتفاق مجموعة أوبك+ بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

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