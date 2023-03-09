المغرب تبدي رغبتها في تعميق العلاقات وتفعيلها مع العراق

2023/03/09 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، صباح اليوم الخميس، رئيس

مجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل في

المملكة المغربية عبد اللطيف وهبي

والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر المكتب الإعلامي

للسوداني ا

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