مجلس النواب يعقد جلسته الـ13 برئاسة الحلبوسي

2023/03/09 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـــدورة الانتخابية الخامسة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـــل التشريعـــي الاول

رئـيـس مـجـلـس الـنـواب

الـسـيـد مـحـمـد الـحـلـبـوسـي

يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة

رقم (١٣)

الخميس ٩ / آذار / ٢٠٢٣

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