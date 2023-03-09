صادقون: منحنا السوداني الضوء الأخضر لاستبدال الوزراء بعد مشاورة القوى السياسية

2023/03/09 | 15:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أكد المتحدث باسم كتلة الصادقون، النائب محمد البلداوي، الخميس، إن ائتلاف إدارة الدولة منح السوداني، الضوء الأخضر باستبدال الوزراء والمحافظين المتلكئين، مشيراً إلى أن التغيير الوزاري لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لصادقون تلقت شبكة 964 نسخة منه: كشف المتحدث باسم كتلة الصادقون ونائب رئيس لجنة التخطيط […]

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