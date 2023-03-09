نائبة: قرار إحالة فدائيي صدام على التقاعد هو رقص على دماء الشهداء وآهات المظلومين ويجب رفضه بقوة

2023/03/09 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري بشدة قرار احالة ميليشيات فدائيي صدام على التقاعد ، فيما طالبت الجهات المعنية بتدخل عاجل و رفض هذا القرار .وقالت البجاري: ان “قرار احالة ميليشيات فدائيي صدام الدموية على التقاعد هو … Readmore

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