وزارة التخطيط تتابع ميدانيا تنفيذ مشروع مستشفى “بغداد التعليمي”

2023/03/09 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم وذلك لسرعة الانجاز, كثّفت الوزارة متابعاتها الميدانية الى المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في عموم العراق، مؤكدة ان المرحلة المقبلة ستشهد انجاز الكثير من هذه المشاريع، لاسيما … Readmore

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