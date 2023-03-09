2023/03/09 | 15:59 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريان نهر " اق صو " في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين بعد موجة الامطار القوية

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