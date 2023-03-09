وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع لافروف في موسكو.. وهذا ما ناقشاه

2023/03/09 | 16:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الخميس، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حول تطورات الأزمة الأوكرانية وإيجاد حل سياسي لها.

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