"متطلبات ومحددات ومهلة" ترجئ فتح الأبواب بين الرياض ودمشق "إلى وقت ما"

2023/03/09 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم "اللهجة الجديدة" التي حملتها تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال الأيام الماضية بشأن موقف الرياض من الملف السوري والعلاقة مع دمشق، إلا أن ذات المسؤول أرجأ في المقابل "فتح الأبواب" إلى توقيت غير محدد، مؤكدا في تصريحين منفصلين على عبارتين: "في وقت ما" و"من السابق لأوانه".

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