نائبة كردية: إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب سيسهم في حل المشاكل بين بغداد واربيل

2023/03/09 | 16:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهنت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الخميس، حل المشاكل بين بغداد واربيل بإقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب , مشيرة إلى أن الحلول الترقيعية ادى الى تأخير تشريع قانون النفط والغاز.وقالت منصور : ان ” … Readmore

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