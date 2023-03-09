خلال استقباله وفد معهد السلام الأمريكي.. رئيس الجمهورية يؤكد قرب إقرار موازنة 2023

2023/03/09 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،

اليوم الخميس، على قرب إقرار الموازنة

العامة خلال استقباله وفد معهد السلام

الأمريكي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه

"استق

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