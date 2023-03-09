الاعرجي للناتو: العراق يعمل بشكل جدي على إنهاء الخلافات في المنطقة

2023/03/09 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الخميس، خلال استقباله قائد بعثة

حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني

أيانوتشي، ان العراق يعمل بشكل جدي على

إنهاء الخلافات في المنطقة.

وقال مكتب الاعرجي في ب

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