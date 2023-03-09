الصحة تبرم مذكرة تفاهم مع

2023/03/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، إبرام مذكرة تفاهم مع شركة "اف هوفمان لا روش ليمتد" السويسرية الرائدة في عالم صناعة الأدوية، مؤكدة أهميتها لتطوير الخدمات الصحية في البلاد وتمكين المرضى من الحصول على رعاية صحية "مبتكرة" ذات جودة عالية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزير صالح مهدي الحسناوي حضر حفل التوقيع إلى جانب مدير الشركة في العراق الدكتور أيمن حاج إبراهيم والدكتور محمد طرفة المسؤول عن تطوير السياسات الطبيّة في (روش) والدكتور علي جمال الممثل عن وكيل الشركة في العراق (مكتب الوهج العلمي) وممثلا عن وزارة الصحة الدكتور أحمد سامي مدير عام (كيماديا)"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث يعد مناسبة لتأكيد الجانبين على جهودهما المستمرة لتطوير القطاع الصحي العراقي والاهتمام بالكوادر الطبية المختلفة بما يخدم المريض العراقي في جميع أنحاء البلاد".

وبينت، أن "مذكرة التفاهم هذه تعكس مدى إيمانها بأهمية الشراكة مع المؤسسات والشركات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية للوصول إلى الهدف الأهم المتمثل في تحسين تجربة المواطنين العراقيين في مجال الخدمات الصحية"، موضحة أن "هذه المذكرة ليست إلا محطة مهمة لبرنامج تعاون سيلتزم من خلاله كل من (روش) ووزارة الصحة العراقية باتخاذ خطوات فاعلة تمكن المرضى من الحصول على رعاية صحية متكاملة ومبتكرة أيضاً".

وأوضحت، أن "الاتفاقية تشمل الخطوات اللازمة لدعم الوزارة وتعزيز قدرات عملية اتخاذ القرار الصحي المبني على أساس القيمة ودعم عملية التحول الرقمي بالاضافة الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين جودة البحوث الطبية والمساعدة بالاكتشاف المبكر للمرضى وتحسين الوعي العام".

وأشارت إلى أن "هذه الشراكة تنص على عمل الطرفين يداً بيد لتعزيز القيمة المقدمة للمرضى خصوصا لمرضى السرطان وأمراض الدم والهيموفيليا والتصلب المتعدد والأمراض النادرة".

من جانبه، أعرب وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، بحسب البيان، عن "سعادته بالعمل المستمر مع الشركات والمؤسسات المختلفة لتحقيق رؤية الوزارة في مجال الرعاية الصحية في عموم البلاد".

أما ممثل وزارة الصحة الدكتور أحمد سامي مدير عام (كيماديا)، فقد أكد قائلا، "بالنظر إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعد من أكثر القطاعات حيوية في العراق فإننا نعمل بصورة حثيثة على أن يحصل المواطنون على أفضل الخدمات الصحية حيث نسعى من خلال برامجنا ومبادراتنا إلى تحقيق نتائج إيجابية الأمر الذي يدفعنا لتحقيق المزيد".

بدوره، سلط مدير شركة "روش" في العراق الدكتور أيمن حاج إبراهيم، الضوء على مساعي الشركة المستمرة لتوظيف قدراتها وإمكانياتها لدعم جهود وزارة الصحة بالنهوض بالقطاع الصحي في العراق قائلاً إن "العنصر الأساسي في تمكيننا من تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية في العراق يتمثل في إيمان شركائنا بنا"، مبينا أن "هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة العراقية تعني أن الجانبين على الطريق الصحيح وبأن الرؤية الطموحة في مجال الرعاية الصحية في العراق يمكن تحقيقها بتضافر جميع الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

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