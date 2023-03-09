المالية تحدد الأحد المقبل موعداً لإطلاق تمويل رواتب شهر آذار 

2023/03/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الخميس، المباشرة بإطلاق تمويل الرواتب لشهر آذار الحالي يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "ستباشر بإطلاق تمويل الرواتب للشهر الحالي يوم الأحد المقبل، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف".

وأضافت، أن "على وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، ويتم تقديم موازين المراجعة الختامية لسنة 2022، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد".

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