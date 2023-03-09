نائب رئيس البرلمان: العراق حريص على عقد شراكات اقتصادية مع الدول الصناعية 

2023/03/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكَّد نائب رئيس مجلس النوّاب شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الدول الصناعية الكبرى وعقدِ شراكات اقتصادية واستثمارية.

وذكر مكتب عبد الله في بيان، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد عقد على هامش فعاليات منتدى برلين الاقتصادي المنعقد حالياً في ألمانيا والذي يستمر لعدة أيام، لقاءات جانبية ومباحثات مع الجانب الألماني، وألتقى مدير الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين (مارك دون فراد)، ووزير الاقتصاد الألماني السابق (درك نيبيل)".

وأكد عبد الله، بحسب البيان، "حرص العراق على تعزيز آليات التنسيق والتعاون مع الدول الصناعية الكبرى وعقد شراكات اقتصادية واستثمارية، والمساهمة في إعادة البناء والإعمار والتمكين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

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