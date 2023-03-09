الصحة تتعاقد مع شركة سويسرية لتوفير خدمات ذات جودة عالية

2023/03/09 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، إبرام مذكرة تفاهم مع شركة (اف هوفمان لا روش ليمتد) (سويسرا) “روش” الرائدة في عالم صناعة الأدوية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: […]

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