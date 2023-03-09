2023/03/09 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الخميس، أنها شنت قصفا "مكثّفا" على أوكرانيا "ردا" على توغل مؤخرا في أراضيها نسبته إلى "مخربين" من كييف، وهو ما نفته السلطات الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تحاول تبرير قصفها العنيف على أوكرانيا.. وكييف تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تحاول تبرير قصفها العنيف على أوكرانيا.. وكييف تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).