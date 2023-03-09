بغداد ترسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ديالى.. قوات خاصة وتدخل سريع

2023/03/09 | 16:45 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة (ديالى) 964 وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة ديالى، الخميس، لبسط الأمن بعد 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء والتوجيهات الأخيرة التي أصدرها.مصدر عسكري لشبكة 964: قيادة العمليات المشتركة وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة من بغداد إلى مناطق محافظة ديالى.التعزيزات التي وصلت تتضمن فرقة من القوات […]

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