الصحة تبرم مذكرة تفاهم مع شركة اجنبية لتوفير خدمات صحية مبتكرة

2023/03/09 | 16:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بما يخدم المريض العراقي في جميع أنحاء البلاد.

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