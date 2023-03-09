2023/03/09 | 17:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في النزاهة العراقية، صدور قرارٍ بإدانة المُدير العام...

ظهرت المقالة مدير صحة بابل الأسبق في الامارات وينتظره الاسترداد والمحاكمة أولاً على المسلة.

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