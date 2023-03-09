وزارة العمل تعيد النظر في عنونة مديرية الناجيات الايزيديات و تغييره

2023/03/09 | 17:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – خاص بعد ان تم فتح مديرية شؤون الناجيات الايزيديات في الموصل بالتزامن مع تشريع قانون الناجيات من قبل مجلس النواب، اليوم و في مؤتمر صحفي اعلن وزير العمل عن تغيير اسم المديرية المديرية العامة لسؤون الناجيات لتشمل بذلك الناجيات الايزيديات والتركمانيات والناجين من مختلف المكونات.واكد وزير العمل احمد الأسدي ان تم …

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