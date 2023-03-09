2023/03/09 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، قيمة العجز في الموازنة العامة لعام 2023 وموعد التصويت عليها داخل قبة البرلمان.

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة 2023 سيتم التصويت عليها خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ومن ثم ارسالها الى البرلمان لاكمال إجراءات تمريرها”.

وأضافت الدليمي، ان “موازنة 2023 سيكون سعر صرف الدولار الرسمي فيها هو 130 الف دينار وسعر البرميل 65 دولارا، فيما ستبلغ نسبة العجز 60 % “.

وتابعت، انه “سيتم الانتهاء من إقرار الموازنة العامة نهاية شهر نيسان المقبل، ليتم العمل بها في بداية شهر أيار”، مشيرة الى ان ” نسبة العجز ستقل كثيرا خلال فترة إقرارها والعمل بها فعليا “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحدد قيمة عجز الموازنة وموعد إقرارها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحدد قيمة عجز الموازنة وموعد إقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).