هيئة الاستثمار تبحث منح إجازات استثمارية لاستئناف العمل بمشاريع متوقفة

2023/03/09 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية، الخميس، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لدى الهيئة، فيما دعا إلى دور أكثر فاعلية في تعزيز مقومات التكامل بالقطاع الاستثماري.

وقال مكية خلال الاجتماع، إن "الحكومة تتطلع الى دور فاعل للهيئة الوطنية في ترصين وتشجيع بيئة الاستثمار، وتحديد المشاكل في المشاريع على مستوى الهيئات في المحافظات، وإيجاد الحلول الواقعية لها"، مؤكداً أن "مهام مجلس الإدارة تقع ضمن مساحات دراسة وتقييم توجهات العمل وتعزيز القرارات النهائية للهيئة الوطنية".

وأضاف، أن "هذا الاجتماع يبحث إمكانية تعديل بعض الأنظمة والقوانين العاملة بها الهيئة الوطنية ومنها نظام عمل مجلس الإدارة، والتنسيق مع الجهات القطاعية على منح بعض الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتأخرة والمتوقفة لاستئناف العمل فيها، فضلاً عن إنجاز الخارطة الاستثمارية لسنة 2023 وبالتعاون مع الوزارات والجهات القطاعية".

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