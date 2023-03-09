جهاز مكافحة الإرهاب: القبض على 8 إرهابيين بعمليات شملت عدة مناطق (صور)

2023/03/09 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم

الخميس، القبض على 8 إرهابيين بعمليات

أمنية شملت عدة مناطق.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "استناداً لتوجيهات

القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع

ال

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