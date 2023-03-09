فيضانات في العراق.. الأمطار تغرق الشوارع والمنازل وتودي بحياة أم وطفليها

2023/03/09 | 17:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغرقت الأمطار شوارع عدة مدن عراقية وسط البلاد وشمالها، وفي حين تدفقت المياه بشدة إلى بعض المنازل في بغداد، لقيت أم وطفلاها مصرعهم في كركوك فجر الخميس جراء انهيار منزلهم الطيني بسبب الأمطار الغزيرة.

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