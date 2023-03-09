شكري: مفاوضات سد النهضة لم تثمر ومصر ستدافع عن مصالح شعبها

2023/03/09 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، إن المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى العقد الماضي، بشأن سد النهضة، "لم تؤت ثمارها".

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