تلعفر: الحشد العشائري يقتل سائقا خضع “لمؤثرات عقلية” ولم يستجب للتحذير

2023/03/09 | 17:50 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعفر (نينوى) 964 قتلت قوة تابعة للحشد العشائري في تلعفر، صباح الخميس، سائقا اندفع بسيارته صوب مقر عسكري، فأمطره المقاتلون بوابلٍ من الرصاص، ولم تتضح دوافع السائق لكن مصدرا قال ان الفحوصات اثبتت انه كان واقعا تحت مفعول “مؤثرات عقلية”.مصدر أمني لشبكة 964: حاول عناصر في الحشد العشائري في نقطة عسكرية بين ناحية العياضية […]

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