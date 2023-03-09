وزير الصناعة: وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية

2023/03/09 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.وقال بيان لوزارة الصناعة، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن” وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم […]

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