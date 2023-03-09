2023/03/09 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، القبض على متهم بسرقة 6 دور سكنية.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “قوة من شعبة مكافحة إجرام الديوانية وبعد جمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة 6 دور سكنية في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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