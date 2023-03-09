منظمة الصحة العالمية: هناك حاجة إلى

2023/03/09 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن العالم قد خرج عن المسار الصحيح لتحقيق غايته المتمثلة في تقليل مدخول الصوديوم بنسبة 30% بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير يُعد الأول من نوعه صادر عن منظمة الصحة العالمية.

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