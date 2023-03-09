2023/03/09 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، إعادة العمل لخطوط الارتباط بين محافظات المنطقة الوسطى والجنوبية، وذلك بعد ساعات على خروجها عن الخدمة بفعل الظروف الجوية في المناطق الجنوبية.وقال المتحدث باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن إعادة خطوط الارتباط بين وسط وجنوب العراق بعد انطفاء مفاجئ المركز الخبري الوطني.

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