الاتصالات تنفي نية تغيير وزيرتها “الياسري”

2023/03/09 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الخميس، الانباء التي تتحدث عن نية تغيير وزيرتها هيام الياسري في التعديل الوزاري المرتقب بحسب ما نشرته وسائل إعلام.وقال المتحدث باسم الوزارة عمر عبد الرزاق […]

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