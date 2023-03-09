فيديو: كاميرا 964 في المنزل المنهار شمال كركوك.. الأمطار قتلت سيدة وطفليها

2023/03/09 | 18:29 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باجوان (كركوك) 964 توفيت امرأة مع طفليها، الخميس، بعد انهيار منزلهم جراء غزارة الأمطار في قرية “باجوان” شمال غربي كركوك.شاهد عيان من أهالي القرية لشبكة 964: والدهم خرج للعمل عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وهو يعمل في بناء المنازل.بعد ساعة من خروجه سقط المنزل على العائلة، المكونة من زوجته وطفلين بعمر 4 سنوات، وسنتين.[…]

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