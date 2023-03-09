الوزيرة قبل وبعد !!

2023/03/09 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

قبل أيام معدودة ظهرت علينا السيدة

وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق

لتقول في برنامج تلفزيوني إنها الآن

تشعر بالأمان مع رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني وإنها تشعر بفخر لأنها جزء من

هذه

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