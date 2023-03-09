تركيا تجمع 2.25 مليار دولار عبر أول سندات دولية بعد الزلزال 

2023/03/09 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

باعت تركيا سندات دولارية بقيمة 2.25 مليار دولار في أول طرح دولي منذ الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد في شباط الماضي.

وبحسب بلومبرغ، فإن وزارة الخزانة والمالية التركية، باعت سندات مقومة بالدولار تستحق في 14 آذار 2029، بعائد 9.5 بالمئة.

وأوكلت الوزارة إدارة الطرح إلى بنوك "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي هولدينغز" و"جيه بي مورغان".

وفاقمت الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير من الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وانخفاض الليرة لمستويات قياسية متدنية.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوي قياسي جديد، الخميس، عند 18.9525 مقابل الدولار.

وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 آيار من حالة عدم اليقين إذ أن الانتخابات ستحسم ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها الاقتصادية غير التقليدية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت المعارضة.

وفقدت الليرة التركية حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ آب ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاضا بقيمة 9.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل شباط.

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