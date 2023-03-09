رئيس الجمهورية يؤكد قرب إقرار الموازنة 

2023/03/09 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، قرب إقرار قانون الموازنة المالية لعام 2023.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وفد معهد السلام الأميركي".

وقال رشيد، إن "الحكومة تعمل على الارتقاء بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الجانب الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين ومكافحة الفساد".

ولفت رشيد، إلى "قرب إقرار الموازنة المالية وأهميتها في التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية الأساسية".

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