فيديو مروع.. مهاجر عراقي يطعن طالبا جنوبي المملكة المتحدة

2023/03/09 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مأخوذة من كاميرا مراقبة نشرت، الخميس، شابا عراقيا وهو يطعن طالبا جامعيا بريطانيا في مدينة بورنموث جنوبي البلاد، بعد يأسه من الحصول على طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

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