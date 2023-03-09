مقتل امرأة وطفلَيها بانهيار سقف منزلهم في شمال العراق جراء الأمطار الغزيرة

2023/03/09 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة تظهر غرق شوارع العاصمة العراقية بغداد بالمياه جراء الأمطار في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب صباح عرار كركوك (العراق) (أ ف ب) – لقيت أم وطفلاها مصرعهم في كركوك بشمال العراق فجر الخميس جراء انهيار منزلهم الطيني بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت العراق خلال الليل، كما أفاد مدير الدفاع المدني […]

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