جهاز مكافحة الارهاب يقبض على ثمانية عناصر لداعش في الانبار وجنوب بغداد

2023/03/09 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية شملت عدة مناطق.وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): “نفذت قوة من أبطالنا واجب إلقاء قبض على أحد المطلوبين في كركوك، وضمن إدامة التنسيق مع إقليم كردستان تمكن فوج مكافحة إرهاب السليمانية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين“.وأضاف البيان” كما […]

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