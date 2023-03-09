2023/03/09 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت السفارة اللبنانية في بغداد، فتح تحقيق بحادثة التدافع مع طلاب...

ظهرت المقالة السفارة اللبنانية: التعرض للطلاب العراقيين بات موضع متابعة وتحقيق على اعلى المستويات أولاً على المسلة.

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