البرلمان ينهي استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ويرفع جلسته

2023/03/09 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب، استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ورفع جلسته...

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