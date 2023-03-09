السفارة اللبنانية: فتح تحقيق بحادثة التدافع مع طلاب عراقيين

2023/03/09 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة اللبنانية في بغداد، اليوم الخميس، فتح تحقيق بحادثة التدافع مع طلاب عراقيين.

وقالت السفارة في بيان إن” التدافع والتعرض للطلاب والطالبات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت وبينهم طلاب عراقيون أعزاء، هو أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات من قبل الوزراء والمديرين المعنيين”.وأضافت” وتعبيرا عن الاهتمام الرسمي عالي المستوى، تبلغت السفارة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزير العمل اللبناني بأنه سيستقبل الطلاب العراقيين في مكتبه بالقصر الحكومي تأكيدًا على حفظ كرامتهم ورعايتهم”.وتابعت، أن” ما تعرضوا له هو أمر غير مقبول وسيتم معالجته وتجنب تكراره ووضعهم في صورة المساعي لمتابعة إتمام معاملاتهم ومعادلة شهاداتهم ضمن أفضل الشروط الممكنة”.

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