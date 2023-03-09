بين سرقة القرن وسرقة البلاد

2023/03/09 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ أن أعلن عن ما يسمى بـ"سرقة القرن"،

والمواطن العراقي واجه أطناناً من

الكلام والخطب استهلكت معظم وقت

الفضائيات، وخرج علينا من يعلن القضاء

على الفساد وأنه قُبر وإلى الأبد،

واستغرقنا ف

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